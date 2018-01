Les appareils électroniques sont maintenant autorisés dans les avions chinois

China Eastern Airlines et Hainan Airlines n'ont pas attendu pour profiter de l’assouplissement des règles entourant les appareils électroniques dans le ciel chinois. Leurs passagers peuvent utiliser leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs portables en mode avion pendant le vol depuis le 18 janvier.



China Southern Airlines et Air China ont fait des annonces similaires après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de l'aviation civile chinoise. De plus, si les avions sont équipés d'un réseau wifi, les clients ont la possibilité désormais de s'y connecter par le biais de leurs compagnons de voyage électroniques.



De son côté, la compagnie Spring Airlines autorisera l'utilisation des appareils électroniques pendant toutes les phases du vol à compter du 1er février.