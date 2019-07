Les bagages se déplacent tous seuls à Londres-Heathrow

Conçue, développée et fabriquée dans le centre d'ingénierie avancée d'Aurrigo à Coventry, la société va maintenant s'engager dans un programme de marketing mondial pour discuter avec les aéroports et les compagnies aériennes du monde entier de la modernisation des chariots existants. Le but est de les rendre totalement autonomes et d’explorer la production d'une nouvelle gamme de versions super légères pour des performances opérationnelles accrues.



Une nouvelle phase de tests est maintenant prévue afin que ces chariots puissent être utilisés en toute sécurité côté piste pour réaliser toute une série d'économies de coûts et d'efficacité.