Les bitcoins & co atterrissent à l'aéroport de Brisbane

Brisbane Airport a noué un partenariat avec la start-up TravelbyBit afin d'installer un système de paiement en cryptomonnaie. Ainsi les passagers pourront payer les restaurants, les magasins et les services de l'aéroport avec des bitcoins, Dash, Ethereum et d'autres monnaies digitales.



La plate-forme voit de nombreux avantages à cette solution comme éviter de jongler avec les taux de change, des frais de transaction inférieurs ou encore des opérations plus rapides.



"De nombreuses personnes ont gagné de l'argent en investissant dans les cryptomonnaies et nombre d'entre elles voyagent à l'international, donc il paraissait logique d'offrir une expérience en cryptomonnaies dans nos terminaux" , a expliqué Roel Hellemons, General Manager Strategic Planning and Development de l'aéroport australien.