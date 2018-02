Les bons réflexes pour circuler sur une route enneigée

Les bons réflexes pour circuler en hiver, les avez-vous ? L'idéal, dès qu'il fait moins de 7°, c'est de commencer par poser des pneus hiver sur son véhicule, d'ailleurs obligatoires chez nos voisins Allemands et Suisses. Ce n'est pas une question de crampons mais de gomme, plus adaptée pour circuler par grands froids.Surprise par ailleurs, à l'écoute d'un spécialiste de la conduite sur glace, les réflexes du conducteur doivent changer ! Alors que les automobilistes étaient sommés, il y a 15 ans, d'oublier la pédale de frein et de privilégier l'embrayage (pour le frein moteur), les modifications d'équipement des voitures conduisent aujourd'hui à privilégier le frein, par tous petits à-coups. Il va falloir revoir les basiques !Enfin conseil pratique pour tous, au-delà de la couverture de survie indispensable dans l'équipement à bord, il est conseillé d'avoir toujours une appli ou une radio pour les conseils de circulation. Waze, Mappy, Sytadin, 107,7... en fonction de vos itinéraires vous avez certainement des habitudes, n'oubliez pas de consulter avant de vous lancer ! Bison futé a par ailleurs une page spécialisée Bonne route à tous !