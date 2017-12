Les bouchons coûtent cher aux entreprises

Selon TomTom Telematics , Marseille reste la ville la plus embouteillée du pays. Son niveau de congestion atteint 40% tandis que les conducteurs peuvent perdre jusqu'à 41min par jour dans leur voiture. Ce temps supplémentaire sur la route coûte 6,67€ aux professionnels par jour.La cité phocéenne est suivie par la capitale où le taux de congestion est de 38% et le temps en plus par jour dans les voitures est de 40min. Les entreprises perdraient ainsi 6,51€ par jour et par véhicule.Bordeaux est la 3ème ville française la plus embouteillée, avec des trajets rallongés de 37min et un coût supplémentaire de 6,02€. Viennent ensuite Montpellier et Lyon avec respectivement 31min (5,04€) et 33min (5,37€)Si on se concentre sur les 4 villes françaises de plus de 800 000 habitants (Marseille, Paris, Lyon et Lille), le taux de congestion le plus élevé relevé le matin entre 8h et 9h est le mardi, avec un impact direct sur la durée globale d’un trajet augmenté en moyenne de +70% à Marseille, +74% à Paris, +62% à Lyon et +55% à Lille.En fin de journée entre 17h et 18h, la circulation y est le plus dense le vendredi, avec un temps augmenté en moyenne de +82% à Marseille, +71% à Paris, +62% à Lyon, +58% à Lille.