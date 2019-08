Les cabines d’avions de 2030 vues par Airbus

Dans 10 ans, les cabines d’avions seront-elles toujours comme aujourd’hui ? C’est une question dont nul ne connaît véritablement la réponse. Pour Airbus, la réponse semble être non. Le constructeur aéronautique européen a une idée précise ce à quoi pourraient ressembler les cabines dans le futur proche et cela n’a pas grand chose à voir avec aujourd’hui.



Pour Airbus, les cabines de 2030 seront à la pointe de la technologie. Chaque passager disposera d’un système multimédia lui permettant d’écouter de la musique, de jouer à des jeux vidéos ou même de commander très rapidement à manger. Autre nouveauté, la possibilité de se déplacer dans l’avion pour d’autres activités comme une séance de gymnastique, sous la houlette d’un coach sportif interactif. Pour les plus fatigués, un coin couchette sera à disposition pour piquer une sieste.



À noter qu’Airbus imagine également des sièges modulables, qui pourront permettre, par exemple, à une famille de 4 personnes d’être face à face pendant tout le trajet.



La cabine d'avions de 2030 selon Airbus est à découvrir en images ci-dessous :