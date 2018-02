Les capacités aériennes ont grimpé de 5,6% en France

Les compagnies aériennes volant dans le ciel français proposent un total de 33,3 millions de places au départ de la métropole lors de ce programme hiver 2017/18, soit une croissance de +5,6%. Ainsi, l'offre de sièges dépasse le niveau de l’offre de l’hiver 2015/16 (32 millions de sièges) après une baisse prononcée à l’hiver 2016/17 (31,5 millions de sièges).Les capacités progressent sur toutes les destinations à l’exception de la zone Pacifique (-8%). Les plus fortes augmentations ont été observées sur le Maghreb (+14,2%) et les départements d’Outre-Mer (+12,1%). Le Moyen-Orient affiche une hausse de l'offre de +9,2%. L’Amérique du Nord et l’Asie suivent avec respectivement +7,7% et +5,4%.Bien que l'Europe enregistre une croissance moindre par rapport aux autres régions (+4,1%), elle reste la région dominante constituant 48,4% de l’offre mondiale en sièges au départ de la métropole. Par ailleurs, 7 marchés représentent 75% de l’offre internationale vers l’Europe : le Royaume-Uni et l’Espagne (15% chacun), l’Italie (14%), l’Allemagne (12%), le Portugal (8%), la Suisse (6%) et les Pays-Bas (5%)Le réseau de l'Hexagone a gagné un nouveau pays desservi en vol direct (Maldives) et en a perdu un (Uruguay).L'étude complète "Les notes d'analyse de la DGAC : Eclairages" sont disponibles sur ce lien.