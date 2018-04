Les carburants poursuivent à la hausse, le diesel à 1,40€

La hausse des taxes en début d'année n'a pas aidé, celle du pétrole ne fait que renforcer la difficulté à prévoir son budget carburant. Et mauvaise nouvelle pour les travel managers et grands voyageurs, il n'y a pas de perspective de baisse. Selon des données publiées par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le litre de gazole coûte maintenant 1,4059 euro en moyenne (+ 0,94 centime en une semaine). Le litre d’essence sans plomb 95 (SP95) est en moyenne à 1,4909 euro (+ 0,64 centime), celui du SP95-E10 (10% d'éthanol) à 1,4715 euro (+ 0,65 centime). Le sans plomb 98 (SP98) s'affiche à 1,5554 euro le litre (+ 0,64 centime le Litre).