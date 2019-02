Les cartes carburants Total et Mol font réseau commun

L'accord prévoit l'acceptation des cartes carburant MOL par Total dans son réseau de stations-service en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Allemagne. En parallèle, les cartes carburant TOTAL seront acceptées dans les réseaux de stations-service MOL en Hongrie, Roumanie, Slovénie et Slovnaft en Slovaquie.



Après la mise en œuvre complète de cet accord, la carte MOL sera acceptée dans 7 000 stations en Europe. Dans le même temps, la carte TOTAL sera acceptée dans plus de 17 000 points de vente.



MOL Group est une société gazière et pétrolière, dont le siège social se trouve à Budapest, en Hongrie. MOL exploite quatre raffineries et deux usines pétrochimiques en Hongrie, en Slovaquie et en Croatie et possède un réseau de 2000 stations-service réparties dans 9 pays d’Europe centrale et du Sud-Est.