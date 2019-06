Les challenges futurs de l’industrie aéronautique

L’industrie aéronautique se porte comme un charme. Le trafic a fait croître la demande en appareils. Rien qu’en France, la barre des 200 millions de passagers a été franchie début 2018. En 2017, le carnet de commande d’Airbus et Boeing s’établissait à près de 12 000 appareils selon le rapport « Industrie du futur » du Pipame. Pour un chiffre d’affaires estimé à 60 milliards d’euros. Mais si la croissance est au beau fixe, le secteur entame pourtant une mutation plus profonde. Il fait face à de nouvelles cadences productives. La pression écologique exercée par les états et le grand public s’accentue en faveur d’avions plus « verts ». Quand les coûts de la main d’œuvre salariale sont en hausse. En effet, dans les années qui viennent, il faudra former près de 560 000 pilotes supplémentaires. Entre innovation, écologie et maîtrise des coûts, quels sont les enjeux de la filière sur les 10 prochaines années à court, moyen et long termes ?