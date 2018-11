Les chauffeurs de Vtc veulent les mêmes avantages fiscaux que les taxis

Face à la flambée du prix de l'essence, la plateforme de VTC Heetch a décidé de contre-attaquer en demandant que les chauffeurs de VTC bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les taxis.



Selon Teddy Pellerin, le cofondateur de Heetch, un chauffeur va demander le remboursement de ses frais d'essence aux autorités douanières, comme peuvent le faire les chauffeurs de taxi. "Si on lui refuse, il va attaquer", affirme Teddy Pellerin. "Cela peut finir en Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)", a-t-il ajouté. Le patron de Heetch affirme s'appuyer sur un texte de loi pour porter ce recours au nom de la rupture d'égalité devant la loi. Les taxis bénéficient d'une détaxation partielle des carburants, une trentaine de centimes par litre, quand les VTC n'ont rien.



Patrick Rossi, le secrétaire fédéral CFDT transport et responsable du secteur VTC, accueille favorablement l'initiative de Heetch. "L'urgence est de permettre aux chauffeurs VTC d'avoir un revenu et de ne pas être asphyxiés économiquement comme ils le sont aujourd'hui", explique-t-il.