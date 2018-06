Les chauffeurs se réservent désormais sur le site mobile d'Etihad

Si leur politique voyages le leur permet, les voyageurs d'affaires passagers d'Etihad peuvent désormais réserver seuls leur transfert en Mercedes-Benz classe E entre les aéroports des Émirats Arabes Unis et leur hôtel. Plus besoin de passer par le centre d'appels de la compagnie du Golfe ou un agent de voyage, le service de chauffeur peut être booké par le client depuis le site mobile d'Etihad. La réservation doit être faite au moins 12 heures avant le départ du vol. Les clients reçoivent un mail ou un sms de confirmation après la réservation.



Le nouveau système, mis en place avec Vxceed Technologies, permet également de modifier ou annuler la course.



Par ailleurs, La compagnie prévoit de donner prochainement la possibilité aux membres Etihad Guest d'utiliser leurs miles pour réserver des transferts dans les Émirats Arabes Unis quelque soit leur cabine de voyage.