Les chemins de fer suisses testent l'internet gratuit à bord des trains

Cette nouvelle solution "FreeSurf CFF " permettant d’accéder gratuitement à Internet à bord des trains, se fonde sur la qualité de la desserte de radiotéléphonie mobile le long des voies. Elle offre aux clients à bord des trains une connexion Internet plus rapide et plus fluide, présentant une plus grande largeur de bande que le wifi.



Ce test se fera sur les 44 InterCity pendulaires (ICN) circulant pour la plupart sur les lignes IC 5 et IC 51 entre Zurich et Genève, Saint-Gall et Lausanne, Bâle et Bienne. Les clients possédant un appareil mobile et d’une carte SIM suisse (de Salt ou Sunrise) peuvent participer.



Pour surfer gratuitement pendant le test, les clients doivent installer l’appli «FreeSurf CFF». Après inscription et activation, ils reçoivent une confirmation qui leur indique qu’à partir de ce moment, ils peuvent surfer gratuitement via leur opérateur de radiotéléphonie mobile. Au moment de quitter le train ou en cas de coupure de la liaison, le client reçoit une notification indiquant que l’accès à Internet gratuit n’est plus actif. Seule la mention du numéro de téléphone mobile est nécessaire pour s’enregistrer.



Ce test technologique va durer plusieurs mois. Une réflexion sera ensuite menée en vue d’étendre l’Internet gratuit à l’ensemble du trafic grandes lignes des Chemins de Fer Fédéraux (CFF), puis au trafic régional.



Une solution d’accès gratuit à Internet est également en cours d’étude pour les clients qui n’ont pas de carte SIM, comme, par exemple, un voyageur d'affaires en déplacement professionnel dans le pays. Les résultats seront présentés ultérieurement. Des pourparlers sont en cours avec d’autres opérateurs de radiotéléphonie mobile, en particulier avec Swisscom.