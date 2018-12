Les chiffres clés du voyage d'affaires en 2018

Selon les données de Traveldoo, éditeur de solutions web mobiles pour la gestion des voyages d'affaires, le marché français du business travel se porte bien et représente 28,9 milliards d'euros en 2018. Pour 2019, une hausse de 3,3% est attendue, soit 29,9 milliards d'euros. Malgré des chiffres encourageants, la Chine reste cette année encore le plus gros marché du voyages d'affaires au monde.A travers cette étude , Traveldoo met en évidence plusieurs tendances émergentes dont l'utilisation de nouvelles technologies et le bleisure. Tendance grandissante, 56% voyageurs issus des jeunes générations déclarent prolonger leur voyage professionnel, contre 25% des baby-boomers. Les collaborateurs de 55 ans et plus, eux, préfèrent à 79% s'accorder un dîner haut de gamme durant leur déplacement.Du côté de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, 16% des directions d'achats affirment avoir une vision claire et une feuille de route pour digitaliser la fonction achats. 38% des sociétés déclarent également avoir déjà eu recours à l'IA, une donnée qui devrait atteindre 62% fin 2018. Pour les voyageurs, la technologie sert à gagner en rapidité lors de la réservation d'un déplacement pour 46% d'entre-eux.En revanche, seuls 27% des professionnels européens disent être sûr de ne pas mettre en danger les données de leur entreprise lors d'un déplacement. Autre problématique pour 2019, 1 Travel Manager sur 4 avoue n’être « pas du tout » confiant quant à sa compréhension de la norme NDC et de ses implications sur le programme de voyages.