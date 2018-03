Les commerces de l'aéroport d'Ottawa obligés de fermer pendant les jours fériés ?

Je pense que c'est tout à fait logique : l'aéroport est un peu une île isolée et si les gens sont en vacances, ils devraient avoir accès aux magasins et aux services".

Acheter une bouteille d'eau, un sandwich ou un dernier souvenir à l'aéroport un jour férié ne semble pas très étonnant pour les voyageurs d'affaires. Mais sur l'aéroport d'Ottawa, les magasins qui les accueillent violent en réalité la loi sur les jours fériés dans le commerce de détail de l'Ontario. C'est une scorie historique, mais les gestionnaires de la plate-forme canadienne ont découvert l'année dernière que les neuf magasins et kiosques enfreignaient la loi en ouvrant pendant les jours fériés. Ils vont ainsi rencontrer le comité des finances et du développement économique de la ville (FEDCO) le 6 mars 2018 pour demander une dérogation permettant aux magasins et restaurants de travailler pendant les 9 jours fériés du pays comme le Jour de l'An, la fête du Canada, l'Action de grâces ou encore le jour de Noël, le Vendredi saint et le lundi de Pâques.Selon la plate-forme, la démarche est soutenue par Tourisme Ottawa et la Chambre de commerce d'Ottawa. Le maire d'Ottawa, Jim Watson qui a été étonné d'apprendre que l'aéroport ne bénéficiait pas de cette exemption, n'y est pas opposé, non plus. Il a confié à Radio-Canada