Les compagnies aériennes de plus en plus rentables

Si les indicateurs sont bons, quelques points noirs, à relativiser, subsistent comme le léger déclin de la marge d’exploitation qui devrait s’établir à 8,1 % (en baisse par rapport au taux de 8,3 % pour 2017). Notons également le ralentissement de la croissance tant dans le secteur passagers (6,0 % en 2018 contre 7,5 % en 2017) que dans le fret (4,5 % en 2018 contre 9,3 % en 2017).



A contrario, tous les autres indicateurs sont au vert comme l'amélioration de la marge nette qui s’établira à 4,7 % (contre 4,6 % en 2017) ou la hausse des recettes totales qui s’élèveront à 824 milliards $ (9,4 % de plus que les recettes de 754 milliards de dollars pour 2017). Déjà initiée depuis quatre ans, la hausse du nombre de passagers poursuit sa progression à 4,3 milliards (6,0 % de plus que les 4,1 milliards prévus en 2017). Le bénéfice net moyen par passager transporté est désormais anticipé à 8,90 $ (en hausse par rapport aux 8,45 $ de 2017). A en croire les experts, 2018 devrait être la quatrième consécutive marquée par des bénéfices durables. Autre source de satisfaction : le trafic passagers (calculé en kilomètres - passagers payants, ou RPK) qui ne devrait augmenter que de 6 % (en légère baisse par rapport à la croissance de 7,5 % prévue pour 2017) sera cependant supérieur à la moyenne de 5,5 % des 10 - 20 dernières années.



Mauvaise nouvelle pour les acheteurs, la croissance du trafic surpassera l’augmentation de capacité (sièges - kilomètres disponibles, ou ASK) qui s’élèvera à 5,7 %. Cela fera augmenter le taux d’occupation des sièges qui atteindra un niveau record de 81,4 % , ce qui contribuera à une amélioration des rendements de 3,0 %. Bref, une légère remontée tarifaire est à prévoir et ce malgré le renforcement de la concurrence sur tous les continents.



Pour le business travel, les recettes "voyageurs" devraient augmenter pour atteindre 581 milliards $ (en hausse de 9,2 % par rapport aux 532 milliards $ de 2017). Des résultats confortés par une robuste croissance de 3,1 % du PIB (le taux le plus élevé depuis 2010).



Mais le plus grand défi de 2018, sur le plan de la rentabilité, réside dans l’augmentation et la maîtrise des coûts. Le prix du pétrole en 2018 devrait s’établir en moyenne à 60 $ par baril de Brent (en hausse de 10,7 % par rapport aux 54,2 $ de 2017). Le prix du carburéacteur devrait augmenter encore plus vite et atteindre 73,8 $ par baril contre 65,6 $ en 2017 (+ 12,5 %). La facture de carburant devrait représenter 20,5 % des coûts totaux en 2018 ( contre 18,8 % en 2017).