Les compagnies de Star Alliance vont faire terminal commun à Pékin

Le protocole d'entente signé le 13 décembre 2017 par Star Alliance, Air China et l'aéroport international de Beijing-Capital (BCIA) prévoit une coopération resserrée des partenaires pour faire de la plate-forme " un hub de premier plan et un aéroport de transit ", et améliorer l'expérience clients.



Ainsi, il est prévu de regrouper tous les transporteurs aériens membres du réseau Star Alliance dans le même terminal. Ce projet "permettra à l'alliance d'offrir une meilleure expérience aux passagers et de lancer des initiatives d'automatisation aéroportuaire telles que l'enregistrement hors aéroport, le dépôt rapide des bagages ou encore l'étiquetage automatique. Les services communs d’assistance au sol, les processus de correspondances optimisés et le Connection Service de Star Alliance apporteront d'autres avantages aux passagers"



Christian Draeger, vice-président Expérience Client chez Star Alliance ajoute : "Beijing est un hub important pour notre réseau Star Alliance. L'ouverture du deuxième aéroport de Daxing nous offre l'occasion de concrétiser notre engagement envers l'aéroport international de Beijing-Capital. Cet accord jette les bases pour une meilleure expérience client et le développement futur du hub de Beijing".



17 compagnies aériennes membres du réseau Star Alliance desservent l'aéroport international de Beijing-Capital : Air Canada, Air China, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, SWISS, Turkish Airlines, THAI et United.