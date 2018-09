Les contrôles de sécurité des aéroports sont des nids à microbes

BMC Infectious Diseases

L'étude publiée dans le journal "" assure que les casiers des contrôles des aéroports sont les principaux responsables de la propagation des germes au sein des plates-formes. Ces objets utilisés par tous seraient recouverts de plus de virus respiratoires (comme ceux de la grippe ou encore des rhinovirus et coronavirus) que les sièges de toilette !Les autres objets que les hypocondriaques et mysophobes ont tout intérêt à éviter pendant leur transit sont les boitiers de paiement des magasins, les comptoirs du contrôle des passeports et bien sûr les rampes d'escalier et les aires de jeux des enfants.Outre ce classement peu ragoutant, les scientifiques ont découvert qu'il y avait au moins 1 virus respiratoire sur 10% des surfaces testées.Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont effectué des prélèvements dans les installations de l’aéroport de Helsinki Vantaa pendant 3 semaines au cours de l'hiver 2016.Le rapport propose des solutions pour éviter la propagation des microbes dans les aéroports. Il recommande aux plates-formes d'installer des distributeurs de désinfectant pour les mains avant et après les contrôles de sécurité.Ce n'est pas la première fois que des chercheurs mettent en garde contre le nombre important de virus rencontrés pendant les voyages. Aussi bien les avions que les bornes d'enregistrement sont des nids à germes. En 2012, JFK avait d'ailleurs été désigné premier aéroport "plaque tournante des microbes"