Les contrôleurs italiens en grève ce vendredi

Plusieurs syndicats de contrôleurs aériens italiens dont NICA, UGL-TA, et Assivolo Quadri, ont déposé un préavis de grève pour le vendredi 11 janvier. Les aiguilleurs du ciel des aéroports de Rome, Milan et Brindisi sont appelés à stopper le travail entre 13h00 et 17h00.



Les salariés des plates-formes de Catane, Turin, Gênes, Pérouse et Pescara devraient également prendre part à cette action.



L'impact du mouvement sur les vols n'est pas encore connu. Toutefois, des retards et annulations sont probables. Il est ainsi conseillé aux voyageurs d'affaires de consulter le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.