Les diesel d'avant 2001 interdits dans 79 communes du Grand Paris

Avec ce retrait de la circulation des véhicules les plus polluants, la métropole du Grand Paris deviendra à l'été 2019 une " zone à faibles émissions ". Cette zone sera installée " à l'intérieur de l'A86 à compter du 1er juillet 2019 pour les véhicules classés Crit'Air 5 et non classés ", a indiqué la métropole. Ce périmètre concerne 79 communes sur les 131 de la métropole du Grand Paris, soit 5,61 millions d'habitants.



Les élus misent sur l'interdiction de toutes les motorisations diesel en 2024 dans le Grand Paris. A l'horizon 2030, la métropole espère même élargir cette restriction à tous les véhicules thermiques (essence + diesel), pour réduire drastiquement la pollution en Ile-de-France.