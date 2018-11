Les diesel de plus de 4 ans interdits sur les autoroutes allemandes

Après Hambourg, Stuttgart, Francfort, Bonn, Cologne, Berlin ou encore Mayence qui ont banni les véhicules diesel dans certains quartiers, plusieurs tronçons de l’autoroute A40 seront interdites aux vieux diesel dès l’été 2019. Une décision qui concernera progressivement tous les modèles alimentés au gasoil dont la première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 2015. L'objectif est de se mettre en conformité avec la directive européenne sur la qualité de l’air pour laquelle l’Allemagne - au même titre que la France - a été renvoyée devant la Cour de Justice de l’Union européenne.



Les mesures de restriction seront donc effectives dès l'été prochain, mais on ignore encore comment elles seront appliquées sur l’un des axes de circulation les plus fréquentés du pays qui accueille plus de 100 000 véhicules chaque jour.