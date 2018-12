Les dirigeants de Japan Airlines baissent leurs salaires de 20% à cause d'un pilote ivre

En octobre, un pilote de Japan Airlines en état d'ébriété avait été arrêté à Londres pour avoir dépassé la limite d'alcool autorisée. En raison de l'imprudence du pilote, l'avion a été retardé de 69 minutes et JAL a présenté des excuses publiques à toutes les personnes touchées par la situation. Afin d'exprimer leurs regrets à ce sujet, il a été rapporté que le président et les cadres supérieurs de la compagnie ont accepté une réduction de salaire de 20% pendant trois mois.



Ils se sont également engagés " à mettre en place une politique de gestion efficace et rigoureuse pour parvenir à une conformité totale à tous les niveaux afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise ". D'autre part, le pilote en question a été arrêté et condamné à 10 mois de prison.