Les douaniers en grève à Madagascar

Afin de protester contre des sanctions prises contre 98 de leurs collègues, les agents des douanes ont décidé de cesser le travail jeudi et vendredi. "Nous renforcerons les manifestations si aucune décision n'est prise à l'issue de ce mouvement" prévient le responsable de la centrale syndicale.



Des perturbations sont à prévoir au départ et à l'arrivée de l'aéroport international d'Antananarivo,la capitale.



Dans un communiqué, la direction des douanes précise que tous les bureaux de douanes resteront ouverts et fonctionnels malgré la grève de 48 heures.



Les douaniers malgaches sont engagés, depuis le mois de mai dernier, dans un vaste mouvement social de revendications salariales.