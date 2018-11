Les drones taxis arrivent à Lyon

L'antenne européenne Recherche & Développement de la société de drones taxi et commerciaux, Ehang devrait permettre de créer au moins 50 emplois dans les 3 années à venir. La start-up devrait aussi sélectionner un site aéroportuaire dans la région lyonnaise pour effectuer des tests de vols stationnaires. Les drones imaginés et conçus par les équipes chinoises de l’entreprise peuvent transporter jusqu’à 280 kg de charge utile et des personnes, jusqu’à 300 mètres de hauteur.



Preuve de l’enthousiasme de la métropole du Rhône, le président de cette dernière, David Kimelfeld a exprimé sa joie suite à cette arrivée. Il a ainsi déclaré " un des leaders mondiaux dans le développement et la vente de drones commerciaux, de drones taxis dédiés au transport de passagers ainsi que de drones destinés à améliorer l’organisation des grandes métropoles face aux défis de la croissance des flux logistiques " . La société Ehang s’est elle directement exprimée par la voix de son fondateur Hu Huazhi, qui signera ce contrat d’alliance ce 26 Novembre. " Lyon est une ville ouverte et innovante, avec qui nous partageons une vision commune : rendre la vie meilleure grâce à une ville plus intelligente. Nous sommes ravis de la collaboration avec les institutions lyonnaises. Nous entendons apporter conjointement les produits de pointe d’Ehang pour les drones et les solutions de mobilité aérienne urbaine. Et ce au bénéfice du plus grand nombre de citoyens de la région lyonnaise et d’Europe. "