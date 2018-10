Les employés de Marriott font grève dans 8 villes des USA

Le groupe Marriott fait face à une grève des salariés des hôtels de San Francisco, Boston, San Diego, Oakland, San José, Détroit ainsi que ceux des villes hawaïennes de Maui et Oahu depuis plusieurs jours.



Le syndicat Unite Here a appelé les réceptionnistes, le personnel de la restauration, les bagagistes ainsi que les agents d'entretien à stopper le travail après l’échec de la renégociation des accords d'entreprise. Les grévistes réclament une hausse des salaires, une meilleure couverture santé et des mesures pour améliorer la sécurité des employés.



L'organisation syndicale assure qu'elle poursuivra le mouvement tant qu'un nouvel accord n'a pas été signé. Les précédents contrats ont expiré en juillet et août dernier.