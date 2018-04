Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Les envies Bleisure et Business des voyageurs d'affaires dépendent de leur métier



Si, l'année dernière, toutes les études réalisées par les acteurs du Business Travel s'apercevaient qu'un voyageur d'affaires millennial n'avait pas les mêmes attentes et habitudes que leurs collègues baby-boomers, les sondages de ces dernières semaines semblent parvenir à une nouvelle et même "découverte" : les déplacements professionnels sont un bon moyen pour les employeurs d’attirer de nouveaux candidats et de fidéliser leurs salariés. La dernière étude de Booking.com n'échappe pas à cette conclusion. Toutefois, plus originale, elle remarque que les motivations ou encore le choix des séjours bleisure varient selon les secteurs d'activité des voyageurs d'affaires.



L'opinion du boss compte dans le bleisure



Environ un tiers (30 %) des 17 000 professionnels de 24 pays interrogés ont accepté leur emploi actuel uniquement ou en grande partie pour ses opportunités de voyages. De plus, 38% des sondés déclarent qu’ils postuleraient plus activement à un nouvel emploi s’il était synonyme de déplacements pros plus fréquents.



Toutefois, Bookin.com Business - qui a interrogé des actifs de 20 secteurs différents - a été un peu plus loin et a remarqué des différences selon les métiers. Ainsi, ce sont les architectes et les designers (45%) ou encore les consultants en gestion (38%) qui ont été le plus séduits par les opportunités de voyages dans leur emploi actuel. Ce sont eux également qui sont les plus tentés de partir si les missions sont plus fréquentes au sein de la nouvelle entreprise (48% chez les architectes et designers et 43% chez les consultants en gestion).



Chaque métier a son bleisure préféré

Un tiers des actifs considèrent que la frontière entre leurs activités professionnelles et les loisirs est floue. Un pourcentage encore plus élevé chez les agriculteurs (43%), les architectes et designers (43%) et les consultants en gestion (42%). Il n’est donc pas étonnant que les employés (tous secteurs confondus) profitent de leurs voyages d’affaires pour explorer une destination : 69% prolongent leur séjour de quelques heures ou jours pour profiter de la ville, tandis que 73% prévoient du temps pour des activités de loisirs pendant leurs déplacements professionnels. 45% des personnes interrogées accordent par ailleurs plus d’importance aux possibilités d’allier l’utile à l’agréable pendant leurs séjours d’affaires qu’aux avantages proposés sur le lieu de travail.



Pourquoi les travailleurs combinent-ils voyages d’affaires et loisirs ? Les 2 principales raisons sont liées à la destination : 62% des personnes interrogées souhaitent découvrir une nouvelle ville et 39% aiment passer plus de temps dans un endroit qu’ils apprécient.



Si les occupations traditionnelles telles que l’exploration des sites touristiques incontournables (57%), la découverte des spécialités locales ou des meilleurs restaurants (42%) et le shopping (40%) font partie du top 3, tous secteurs confondus, des nuances se dessinent en fonction des métiers.



Par exemple, la découverte des arts et de la culture de la destination fait partie des 3 activités préférées des architectes et designers (45%), des consultants en gestion (43%) et des enseignants (42%). Pour leur part, les professionnels du bâtiment et du génie civil (26%), des médias et de la communication (26%), des associations caritatives et ONG (25%) et du droit (25%) sont plus enclins à passer du temps avec leurs collègues ou clients en dehors du travail. Les personnes travaillant pour les services sociaux (22%), les forces armées (22%) et dans le secteur agricole (21%) préfèrent quant à elles dormir ou se reposer pendant leur temps libre.



Les intérêts professionnels se retrouvent dans les préférences de voyage

70% des employés interrogés déclarent que le fait de consacrer du temps à leurs voyages personnels les rend plus heureux au travail. Par ailleurs, pour 75% des sondés, les séjours loisirs les aident à mieux gérer le stress et la pression. Mais tous les actifs n'aiment pas les mêmes types de déplacements. Les Forces Armées préfèrent les roads trips (20%) tandis que les professionnels de la comm ou des médias privilégient les festivals ou événements (30%). Les métiers de l'agriculture sont plus attirés par les séjours en plein air comme le campings (26%). Les consultants en gestion se laissent tenter par les vacances sur la thématique de la gastronomie et du vin (24%) tandis que les professionnels des services sociaux misent sur des séjours bien-être (spa, yoga) (22%).



En ce qui concerne les types d’hébergements plébiscités par les actifs pendant leurs vacances, le "charme local" fait partie des 3 principaux critères, tous métiers confondus (23%), tout comme les options de milieu de gamme (31%) et les formules tout compris (23%).



