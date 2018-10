Les équipages de Ryanair en grève ce mardi à Eindhoven

Ryanair fermera sa base d'Eindhoven le 5 novembre prochain. Cela signifie que plus aucun membre du personnel de Ryanair ne sera stationné à Eindhoven. Il y aura toujours des vols à destination et en provenance d'Eindhoven, mais ceux-ci seront effectués par du personnel basé dans d'autres pays. La compagnie aérienne a annoncé cette fermeture peu après la dernière grève.



Selon le FNV, le personnel de cabine qui était encore en période d'essai n'aura plus de revenus " du jour au lendemain ". FNV s'attend à ce que " la majorité " des membres d'équipage de cabine qui doivent travailler mardi participeront à la grève.



Ryanair a qualifié ce mouvement de " grève inutile ". Selon la compagnie aérienne, aucun vol à destination ou en provenance d'Eindhoven ne sera annulé ce mardi.