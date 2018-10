Les experts minimisent les craintes liées aux voyages d'affaires post-Brexit

Selon une étude récente du consortium d'entreprises DCC Forum, plus d'un tiers (36%) des voyageurs d'affaires britanniques craignent les effets du départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Une augmentation de 10% du nombre des inquiets en seulement quelques mois. Mais aujourd'hui, de nombreux experts sont formels, en réalité, les changements ne seront probablement pas aussi profonds que ne le laisse supposer la peur actuelle. La principale crainte des entreprises et des voyageurs d'affaires est l'augmentation des tarifs aériens.



Lorsque l'UE a supprimé les accords bilatéraux entre compagnies aériennes, les prix sont devenus plus stables, mais comme la probabilité que ces accords doivent être réintroduits augmente, les prix vont probablement grimper.



En outre, les demandes d'indemnisation en cas de retard ou d'annulation d'un vol pourraient devenir plus difficiles à traiter, car elles redeviendront différentes pour chaque compagnie aérienne, et les voyageurs pourraient devoir présenter leur demande dans le pays de l'UE où ils se rendaient ou qu'ils quittaient.



Autre conséquence,non négligeable,qui pourrait faire perdre beaucoup de temps aux voyageurs d'affaires britanniques. Même s'ils n'auront pas besoin de visa pour venir dans les pays membres de l'UE, ils devront cependant passer par les voies de contrôle réservées aux voyageurs hors UE.