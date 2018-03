Les femmes apprécient l'efficacité de la technologie (étude HRS)

par quel moyen préfèreriez-vous recevoir de l'information en temps réel ?

La technologie mise à votre disposition par votre entreprise est-elle satisfaisante ?

Selon-vous l’Intelligence Artificielle va-t-elle faciliter vos déplacements professionnels futurs ?

Méthodologie: L’étude menée par HRS France a été effectuée sur un échantillon de femmes de 25 à 55 ans qui voyagent en France ou à l’étranger pour des raisons professionnelles, employées ou à leur propre compte. Entre le 23 janvier et le 26 février 2018, 690 personnes ont été sondées.

Si le smartphone s’impose plus que jamais comme un outil incontournable, les femmes ont fait le choix de l’utiliser pour optimiser leur productivité. Aussi, elles utilisent peu d’applications (de 1 à 3 app en moyenne pour 68.33%) pour préparer leur déplacement professionnel. Les applications privilégiées sont celles proposées par les prestataires de transports.De la même manière, en moyenne, que ce soit pour gérer tous les aspects du déplacement, pour se repérer ou bien pour profiter de la destination, 1 à 3 applications sont également privilégiées pour 58.33% des femmes. Lors d’un déplacement professionnel, l’heure n’est donc visiblement pas aux tests mais à l’efficacité.Pendant le déplacement, la majorité d’entre elles reçoivent essentiellement des informations par email (66,67%) et par téléphone (51,67%) ; des moyens de communication très traditionnels. Toutefois, les systèmes de messagerie instantanée du type WhatsApp ou Messenger font leur entrée dans l’arène. 20% des femmes utilisent déjà ce moyen de communication pour recevoir de l’information en temps réel de la part de leur entreprise. Pratique et rapide, elles vont très certainement se multiplier. Pour preuve, à la question "", 31,67% optent pour la messagerie instantanée. A noter que l’application mobile d’entreprise ne convainc que 8,33% des répondants.On notera toutefois que certaines avouent cependant ne pas recevoir d’information en temps réel et devoir gérer en toute autonomie l’organisation et l’optimisation de leur déplacement.Pendant le déplacement et lors de l’arrivée à l’hôtel, la technologie doit apporter en priorité du service. Pour 48.33% du check-in au check-out tout doit se passer sur le smartphone. Quitter l'hôtel sans passer par la case "guichet" de l'hôtel est donc un réel plus. Le confort vient quant à lui en seconde position. 45% estiment que l’e-conciergerie d'hôtel doit améliorer l’expérience voyageuse.Etonnamment, la sécurité n’obtient que 13.33% des réponses. Très probablement car les hôtels de chaîne étant plus souvent sollicités, les femmes savent donc que les standards de sécurité y sont respectés.A la question "", la réponse est plutôt mitigée puisque la note moyenne est de 5.5/10. Essentiellement car la technologie aujourd’hui utilisée est certes pratique, mais encore assez basique. 40% des femmes ont d’ailleurs donné une note inférieure à 5/10.Cependant, la majorité des répondantes sont d’accord pour dire que la technologie leur permet d’être plus productive : la note moyenne est là de 6.7/10. 72% des femmes ont mis une note supérieure à 5/10 et pour 50% du panel la note se situe entre 7 et 10 prouvant que même si la technologie ne répond pas à 100% de leurs besoins, il n’en reste pas moins que c’est un moyen efficace pour optimiser leur déplacement.Si 61,67% affirment être aptes à donner une définition claire de ce qu’est l’Intelligence Artificielle, 36,67% avouent que c’est aujourd’hui encore un concept plutôt vague notamment à cause de la multiplication des informations données à ce propos. A la question "", les avis restent mitigés. 58,33% estiment que ça va révolutionner la manière de voyager et profondément améliorer l’expérience voyageuse. A contrario, 38,33% ne se disent pas complément convaincues et pensent que cela va complexifier les déplacements car à vouloir tout automatiser, de nouvelles problématiques peuvent apparaître.Pour la dernière question du sondage, les femmes se sont permis de rêver ! Pour 55% des femmes, à l’avenir, le déplacement professionnel parfait devrait être organisé de A à Z par un assistant virtuel. 26,67% vont même plus loin et voudraient s’essayer à la téléportation ! Fini l’attente dans les gares ou les aéroports.Une chose est sûre, la technologie à de beaux jours devant elle et ce dernier chiffre le prouve : pour 65%, elle permet de faciliter l’échange et de fluidifier le déplacement.Pour accéder aux résultats détaillés, cliquez ici