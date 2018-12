Les gestionnaires de voyages veulent maîtriser les coûts du transport terrestre

L'enquête a également révélé que les gestionnaires veulent une plus grande visibilité et pas uniquement en matière de transport terrestre. 95 % d'entre eux affirmant qu'il était important de connaître le coût total d'un voyage, y compris les options non réservables comme les repas.



Pour reprendre le contrôle, 54% des répondants ont dit qu'ils préféreraient que les voyageurs réservent leur transport terrestre par le même processus de réservation et de paiement en ligne que leurs autres éléments de voyage.



Et même si plus de la moitié d'entre eux se disent satisfaits de l'interface utilisateur de leurs outils en ligne, ils sont quand même 31% d' insatisfaits - un chiffre inquiétant si l'on considère que la grande majorité (92%) pensent que la convivialité de leurs outils de réservation est importante et peut entraîner des économies et la conformité de leurs programmes de voyage.



Pour Roxana Bressy, PDG de KDS, " les résultats révèlent un volume étonnamment élevé d'entreprises qui n'ont pas le contrôle de la visibilité sur les coûts du transport terrestre. C'est préoccupant, car cela peut exposer les entreprises à des coûts invisibles dont elles ne sont pas au courant. En introduisant de meilleures plateformes de réservation en ligne, les entreprises peuvent obtenir une meilleure visibilité sur les coûts, ce qui leur permettra de prendre des décisions stratégiques en matière de voyages d'affaires."