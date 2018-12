Les "gilets jaunes" restent mobilisés pour un "Acte V" de la contestation

Malgré les appels de plusieurs ministres à faire une pause et à ne pas manifester samedi 15 décembre à Paris, les " gilets jaunes " restent déterminés à mener des actions localement ou dans la capitale.



L'incertitude demeure quant à l'importance de la mobilisation pour ce qui apparaît comme une journée test pour le gouvernement comme pour le mouvement, cinq jours après l’annonce par Emmanuel Macron de mesures sociales censées répondre à la crise.



Le mobilisation pourrait aussi se renforcer après les déclarations du leader de la CGT qui souhaite des " convergences " avec le mouvement. " Il faut des grèves partout ", a lancé le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez, vendredi 14 décembre.



Le préfet de police de Paris a annoncé " un dispositif de sécurité semblable à celui de la semaine passée ." L'idée est de " se préparer à la situation qui pourrait être la pire. " Au total, 8000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés, un dispositif composé à la fois de " forces lourdes ", provenant des compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmerie mobile, et des " éléments mobiles " de la police. Quatorze véhicules blindés de la gendarmerie seront aussi déployés, comme la semaine dernière. Le périmètre de protection des institutions, autour de l'Elysée, du ministère de l'Intérieur, de l'Assemblée nationale et de Matignon, sera aussi renouvelé, comme l’a indiqué Michel Delpuech. Sur le reste de la capitale, un quadrillage préventif très fin sera mis en place.