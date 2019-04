Les "gilets jaunes" vont occuper les aéroports les 4 et 5 mai prochains

Ce sera l'acte XXV des " gilets jaunes ", une occupation de tous les aéroports français afin de dénoncer " la privatisation des grandes infrastructures et entreprises du pays" , à savoir : ADP, Engie (ex GDF-Suez) ou encore la Française Des Jeux.



Des perturbations sont donc à prévoir pour ce premier weekend du mois de mai. Dans leur appel à la mobilisation, les " gilets jaunes " prévoient que de très nombreux usagers seront gênés par cette action et les invitent à " modifier leur voyage dès aujourd'hui ."