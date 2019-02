Les héros du film Lego remontent à bord de Turkish (+vidéo)

Turkish Airlines renouvelle son partenariat avec la marque Lego Movie. En l'honneur de la sortie du second film le 8 février dernier, la compagnie a imaginé la suite de sa propre vidéo de sécurité diffusée en aout dernier.Les voyageurs d'affaires vont ainsi retrouver Emmet, Lucy et d’autres acteurs du casting La Grande Aventure Lego 2 dans des rôles principaux, avec Lego Batman en tant que réalisateur de ce court-métrage de 4 minutes et 27 secondes.En plus des personnages animés, la vidéo met en avant quelques destinations du transporteur comme San Francisco, Rome, Le Cap, Hong Kong ou encore Tokyo. L’aventure s’achève dans le nouvel hub de Turkish Airlines, l'Istanbul Airport dont l'ouverture officielle est prévue le 3 mars 2019.La réalisation de cette vidéo de sécurité "The Lego Movie 2" a duré 979 heures sur quatre mois dans cinq pays différents (Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie). Plus de 400 personnes ont participé au tournage, dont 252 figurants, en plus des six principaux acteurs réels de la scène finale. L’équipe des prises de vue réelles était composée de plus de 80 personnes et celle de l’animation de près de 70 personnes.La nouvelle vidéo de sécurité présente également 24 000 figurines Lego pour la scène de match des super-héros au Cap. Au total, 20 330 795 briques de la célèbre marque ont été assemblées pour construire tous les décors, soit dix fois plus que dans la première vidéo de sécurité. Onze versions du nouvel opus existent, en anglais et en turc, pour couvrir les détails de sécurité des 28 modèles d'avion de la flotte du transporteur turc.