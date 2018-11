Les hôtels de SEH se font plus "Originals, Human"

Le groupe SEH United Hoteliers a décidé de fédérer toutes ses enseignes autour d’une marque unique : The Originals, Human Hotels & Resorts. Le communiqué explique "Le choix du nom vient renforcer son identité de marque, en exprimant l’humanité, la pluralité, l’universalité et surtout la singularité de l’offre hôtelière du Groupe. Son identité a été conçue pour permettre à chaque hôtelier de pouvoir avant tout mettre en avant l’identité propre de son établissement".



The Originals, Human Hotels & Resorts regroupe ainsi 6 offres hôtelières, du luxe à l’économique, proposant des expériences différentes :

- The Originals Collection, des hôtels de luxe "à l’esprit et au caractère exceptionnels"

- The Originals Relais, des établissements haut de gamme situés à la campagne, en bord de mer ou à la montagne

- The Originals Boutique, des hôtels de centre-ville au style et à la personnalité pensés par leur propriétaire

- The Originals Residence, des appartements entièrement équipés proposant tous les services d’un hôtel

- The Originals City, des hôtels citadins pensés pour les étapes professionnelles ou familiales

- The Originals Access, des adresses contemporaines et fonctionnelles à proximité des axes routiers majeurs



Une marque "digitale native"

The Originals, Human Hotels & Resorts mettra à disposition des clients d’ici la fin de l’année :

- Un site de réservation regroupant les 600 établissements du groupe et "valorisant le savoir-faire et la différence de chaque hôtelier avec l’ambition de devenir un site de destination, par une philosophie forte et un contenu riche ",

- Un module de réservation simple et rapide, en 3 clics,

- Un programme de fidélité dématérialisé proposant à chaque client des expériences et récompenses immédiates après chaque séjour.



En parallèle, les hôteliers bénéficieront d’une nouvelle plate-forme digitale regroupant les outils du quotidien permettant de leur simplifier la vie : moteur de réservation, connaissance client, gestion de la qualité et Business Intelligence.



Ils pourront aussi profiter de différents services comme, The Originals Academy -une école de formation qui permet à chaque hôtelier et ses équipes d’être formés sur les sujets de recrutement, de commercialisation, de management et d’utilisation des outils digitaux - et The Originals Shop, une centrale d’achats regroupant un large choix de références.



"Nous avons créé The Originals, Human Hotels and Resorts pour répondre aux nouveaux besoins des voyageurs : une marque hôtelière qui propose une expérience unique, humaine, riche et personnalisée. Notre objectif est de développer cette marque rapidement à travers l’Europe ainsi que de valoriser et fédérer le savoir-faire de milliers d’hôteliers indépendants grâce à notre expertise, nos outils et notre puissant réseau" , explique Philippe Marguet, Président du Directoire The Originals, Human Hotels & Resorts.



The Originals, Human Hotels & Resorts se fixe un objectif de 1000 hôtels d’ici 5 ans dont 50% d’hôtels haut de gamme et 50% en gamme économique