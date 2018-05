Les hôtels de la collection Autographes font leurs débuts en Afrique du Sud

Connus des voyageurs d’affaires, les nouveaux hôtels ainsi rebaptisés sont l’African Pride Melrose Arch Hotel à Johannesburg, l’African Pride 15 On Orange Hotel Au Cap, l’African Pride Mount Grace Country House & Spa niché au milieu des montagnes de Magaliesburg, à seulement une heure de route de Johannesburg et de Pretoria, l’African Pride Irene Country Lodge et l’Arabella Hotel & Spa, Arabella Country Estate. De la maison urbaine contemporaine à la maison de campagne, chacun de ces hôtels offre aux voyageurs un caractère unique et un sens du lieu.



C’est sans doute le plus connu des voyageurs d’affaires en Afrique du Sud, idéalement situé au cœur de Johannesburg, l'African Pride Melrose Arch Hotel de 118 chambres, est un mélange de design chic et de service de qualité. Situé dans un quartier animé, débordant de cafés, de restaurants et de boutiques branchés, l'hôtel donne le ton d’une expérience urbaine résolument contemporaine au sein d'une ville en pleine effervescence.