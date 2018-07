Les intercités proposeront le wifi gratuit sur la ligne Paris - Clermont d'ici fin 2018

"dans le cadre de sa convention d'exploitation avec l'activité Intercités, l’État a déjà donné son accord pour un financement à hauteur de 7,9 millions d'euros pour les deux premières lignes"

Le wifi arrive (enfin) dans les Intercités. Comme l'avait indiqué son patron Guillaume Pepy , la SNCF mettra en place une connexion Internet dans les rames de la ligne Paris – Clermont Ferrand d'ici la fin de l'année.Le service sera ensuite déployé sur l'axe Paris – Limoges – Toulouse d'ici la fin du 1er semestre 2019 puis sur la ligne Bordeaux – Marseille.La compagnie ferroviaire préciseAutre bonne nouvelle : le service wifi sera gratuit. Les voyageurs d'affaires pourront se connecter aussi bien avec leur téléphone, leur tablette que leur ordinateur portable.Le portail wifi Intercités disposera de plusieurs fonctionnalités :- Ma conso internet : chaque client pourra suivre et maîtriser à tout moment l'évolution de sa consommation grâce à une jauge indicative, et anticiper les zones de moins bonne connexion indiquées sur une carte.- Mon voyage : le voyageur connecté disposera d'une information enrichie en temps réel sur son voyage. Il pourra suivre son train sur le trajet parcouru, accéder à des informations touristiques sur son itinéraire ou encore connaître la voie d'arrivée de son train.- Mon service de restauration à bord : le passager pourra consulter la carte de restauration à bord, et ainsi prendre le temps de choisir son menu ou ses plats avant l'arrivée du vendeur à sa place.