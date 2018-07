Les jeunes ont dû mal à déconnecter du travail pendant les vacances

Si les collaborateurs partent en vacances, ils ont bien du mal à oublier leurs dossiers. Plus de 6 Français sur 10 ont déjà travaillé pendant leurs congés selon l'étude menée par Sap Concur en collaboration avec Innofact, auprès de 1105 Français, âgés entre 18 et 69 ans.



Cette pratique est légèrement plus répandue chez les hommes (66%) que chez les femmes (59%). Par ailleurs, elle s’avère surtout corrélée à l’âge. En effet, alors qu’au-delà de 50 ans seulement un salarié français sur deux (50%) déclare avoir déjà travaillé pendant ses vacances, ces derniers sont plus nombreux chez les 40-49 ans (60%), suivi des employés entre 30-39 ans (69%), puis des plus jeunes, les 18-29 ans, qui arrivent en première position (76%).



Toujours à portée de mail ou de téléphone

45% des travailleurs français ont déjà répondu à des emails pendant leurs vacances : 48% des hommes et 42% de femmes. Et cela s’avère d’autant plus répandu chez les jeunes : 58% des 18-29 ans l’ont déjà fait, contre 49% des 30-39 ans, 41% des 40-49 ans et seulement 30% pour les salariés de plus de 50 ans. Second motif d’entorse aux congés : les réunions téléphoniques, auxquelles 37% des collaborateurs ont déjà participé.



Les jeunes sont les plus flexibles dans leur rapport aux congés...

54% des employés français n’ont jamais annulé ou repoussé leurs vacances. Encore une fois, les jeunes sont plus enclins à renoncer à leurs jours de repos. En effet, 66% des 18-29 ans ont déjà annulé ou repoussé leurs congés pour raisons professionnelles, contre 50% des 30-39 ans et seulement 38% au-delà de 40 ans.



...et de grands fans du bleisure

Prolonger un voyage d’affaires par des vacances ? Seuls 30% des travailleurs français l’ont déjà expérimenté (52% pour ceux qui effectuent des déplacements professionnels régulièrement). Les adeptes sont les plus jeunes avec 43% des 18-29 ans et 36% des 30-39 ans qui se laisseraient bien tenter par l’expérience. Par ailleurs, les salariés peu habitués à voyager pour le travail sont plutôt contre cette idée en grande majorité (78%).



Sap Concur ajoute "Sur l’ensemble des dimensions mesurées, le constat est sans équivoque : le besoin de séparer temps de travail et de vacances change en fonction de l’âge des employés. La jeune génération semble être beaucoup plus flexible, ce qui pourrait bien révéler une vraie tendance de fond et plus globalement un nouveau rapport au travail, à la fois plus libre tout en étant plus exigeant".