Les juteux voyages d'affaires de l'ex secrétaire général de la FIFA

Condamné à 10 ans de suspension de toute activité liée au football en 2015 pour des malversations financières dans le cadre de la billetterie pour le Mondial 2014, le Français avait fait appel de cette décision mais en juillet dernier le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé sa peine.



L'ère Sepp Blatter à la tête de la FIFA continue encore et toujours de faire parler même après la déchéance de son ancien patron il y a maintenant 3 ans. Blatter, Platini et autres dirigeants des fédérations, tous sont tombées au moment des révélations de corruption.



Et l'on apprend, aujourd'hui, le montant faramineux des voyages d'affaires des hauts responsables de l'instance. On y découvre que M. Valcke a vécu aux frais de la princesse pendant plus de trois ans avec des voyages personnels qui ont coûté un peu moins de 10 millions d'euros sur cette période. L'exemple le plus frappant de ce rapport concerne un voyage à Saint-Pétersbourg pour les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Un voyage d'affaires mais que Jérôme Valcke a choisi de ne pas faire seul puisqu'il a emmené femme, enfants et nounou vers la Russie ! Soit plus de 70 000 euros de plus qu'un voyage sur une ligne régulière. Tous les voyageurs d'affaires ne sont pas logés à la même enseigne.