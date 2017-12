Les lignes A et B du RER appelées à la grève le 12 décembre

Les syndicats dénoncent des " tensions chroniques " avec le management et malgré une nième réunion de conciliation ce 5 décembre, 4 syndicats de la RATP appellent à la grève le 12 décembre sur le RER A - la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe - et le RER B.



Le préavis déposé mi-novembre par la CGT, l'Unsa, SUD et FO " est maintenu ", a indiqué à l l'Unsa. De son côté, la CGT a qualifié de "stérile" la réunion avec la direction.



Le RER A est la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe. Les lignes A et B transportent au total environ deux millions de personnes chaque jour, selon la RATP, dont les voyageurs d'affaires qui veulent se rendre à des rendez-vous ou, via la ligne B, sur les aéroports d'Orly et Roissy en transports en commun.