Les low costs dans les outils des Travel Managers

Beaucoup d’intervenant du marché, toutes catégories confondues, doutent de la fiabilité du modèle low-cost long courrier. Ce n’est absolument pas le cas des constructeurs qui ont développé les familles d’avion dits « monocouloirs » de nouvelle génération (les Boeing 737 MAX et Airbus A320LRneo). Ces appareils permettent aux compagnies de se positionner sur des routes longues générant un nouveau trafic entre des villes secondaires et permettant aux passagers de contourner les plates-formes traditionnelles.



La croissance des compagnies aériennes à bas coûts ne montre aucun signe de ralentissement ; normal quand on sait que le trafic aura vraisemblablement doublé en 2050. Le profil type de client est, sans surprise, un passager dont le principal critère de sélection est le coût. De fait, comme pour le court courrier, les compagnies aériennes à coûts plus élevés ont de plus en plus de difficultés à maintenir leurs taux de croissance et doivent déployer de stratégies radicales pour faire face à cette évolution. C’est ainsi qu’Air France à lancé des offres déstructurées sur les lignes à forte concurrence (les Antilles en particulier) et propose une plateforme de revente des billets non remboursables.



L’implémentation des low-costs est composée d’une succession de batailles. Le low-cost long courrier en est une. La guerre est loin d’être terminée et même si, en 10 ans, les routes proposées ont augmenté de 415%, 301 compagnies aériennes ont tout de même disparu (toutes catégories confondues) pendant la dernière décade.



Mais comment ces offres vont-elles être intégrées dans les outils ? Quelle va être le niveau de compétence des agences pour vendre ces offres sans cesses changeantes ? Pour finir, comment les clients, vont-ils comprendre et consommer ce qui semble apparaitre comme une nouvelle norme généralisée ?



Quand on voit la multiplicité des sous-marques (Transavia, Joon, Hop! pour Air France, Rouge pour Air Canada, etc…) et la non-appropriation des sous-enseignes par la majorité des clients des agences, on se doute que les modifications du paysage aérien seront légion dans les années et même les mois à venir. Quant à la lisibilité des offres, elles sont de plus en plus brouillées par la multiplication des options payantes comme, par exemple, l’extraordinaire siège vue mer proposé par FrenchBee (fallait y penser et oser).



Il reste un point clé à traiter : la fidélité à la marque ou plutôt à son programme de miles. Sur ce point, les compagnies low-cost travaillent sur des systèmes de carte autorisant les avantages souhaités par les voyageurs d’affaires (priorité à l’embarquement, choix du siège, flexibilité des tarifs, des horaires…). EasyJet est la plus avancée dans ce domaine avec la carte Easyjet+ (mais le réseau se limite au court et moyen-courrier).



En France, La Compagnie opère déjà une ligne Paris New-York sur des avions configurés à 100% en classe affaires (B757-200). Les transporteurs historiques contrecarrent l’offre en y opposant leur réseau et de leur configuration plus moderne. Certes, il y a peut-être débat mais certainement pas photo car les prix proposés sont, à niveau de service équivalent, imbattables. L’évolution étant en marche, La Compagnie proposera, en Septembre 2019, des vols sur le tout nouvel appareil d’Airbus (A321LR NEO) avec une configuration totalement en phase avec les dernières évolutions technologiques. Air Canada desservira, quant à elle, la ligne Bordeaux Montréal avec un 737 MAX. Et déjà, cette année, Air Transat à relié le Canada au départ de plusieurs villes françaises de province. Comme vous le voyez, ça va vite et même très vite… Je ne vous parle pas des A350, B787 et A330 NEO mis en place par beaucoup d’opérateurs qui ont compris que seule l’innovation pouvait protéger leurs parts de marché et leurs marges.