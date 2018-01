Les meilleurs hôtels français selon TripAdvisor

Le Top 10 des Meilleurs Hôtels en France

1. La Réserve Paris – Hôtel et Spa, Paris – 338 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor1 : 1 087 € la nuit

Mois le plus abordable : Février, 927 € la nuit

Composé de 40 suites et chambres, cet hôtel est une référence de l’art de vivre grâce à sa décoration aux matières nobles et précieuses et à ses services ultra-personnalisés.



2. Hôtel Fabric, Paris – 1 235 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 185€ la nuit

Mois le plus abordable : Janvier, 163€ la nuit

Ancienne usine textile réhabilitée en hôtel 4 étoiles de 33 chambres, l’âme du lieu y a été préservée : structures métalliques, grandes fenêtres à carreaux, murs en briques et matériaux bruts évoquent avec modernité les métiers d’art exercés autrefois dans le quartier Oberkampf.



3. Hôtel Monge, Paris - 484 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 204€ la nuit

Mois le plus abordable : Février, 182€ la nuit

Situé au coeur du 5ème arrondissement de Paris, entre le Jardin des Plantes et la Cathédrale Notre-Dame de Paris, ce 4 étoiles de charme de 30 chambres, a ouvert ses portes au printemps 2016 après une complète rénovation.



4. Mandarin Oriental, Paris – 1 610 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 954€ la nuit

Mois le plus abordable : Février, 782€ la nuit

Le Mandarin Oriental, hôtel de 138 chambres, se distingue par sa décoration intérieure, sa cuisine renommée signée Thierry Marx, son Spa luxueux et son service 5 étoiles d'exception.



5. La Maison Favart, Paris – 1 534 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 248€ la nuit

Mois le plus abordable : Février, 207 € la nuit

La Maison Favart se trouve à quelques minutes de marche du Musée Grévin et de l'Opéra de Paris. L’hôtel, imprégné de l’histoire du directeur de l’Opéra Comique Charles-Simon Favart qui tomba sous le charme Justine Duronceray, propose 36 chambres des plus cosy au style XVIIIème siècle revisité.



6. Hôtel Le Six, Paris – 1 928 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 242 € la nuit

Mois le plus abordable : Février, 211 € la nuit

L’hôtel Le Six est idéalement situé, à l’orée des Jardins du Luxembourg, du Montparnasse et à proximité du quartier, chargé d’histoire, de Saint-Germain-des-Prés.



7. Le Bristol, Paris – 1 707 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 970 € la nuit

Mois le plus abordable : Février, 834 € la nuit

Le Bristol, le Palace parisien qui se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré, se distingue par ses 4 étoiles au Michelin. Sa décoration s’inspire du raffinement du style Louis XV.



8. Hôtel Keppler, Paris – 1 110 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 264 € la nuit

Mois le plus abordable : Février, 216 € la nuit

Au sein d’un élégant immeuble Haussmanien du 19ème siècle, l’Hôtel Keppler arbore un style intimiste et sophistiqué. La prégnance de noir et blanc dans ce lieu pensé par l'architecte d’intérieur Pierre-Yves Rochon.



9. Hôtel Saint-Paul Rive Gauche, Paris – 810 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 191 € la nuit

Mois le plus abordable : Février, 154 € la nuit

Appartenant à une famille franco-britannique depuis plusieurs générations, ce lieu est un mariage entre le raffinement des arts de vivre à la Française et le confort distingué à l’Anglaise. L’originalité des tissus utilisés dans les chambres donne une touche de modernité à ce lieu qui a conservé son charme authentique : plafonds aux poutres apparentes et murs de pierres massifs.



10. Grand Hôtel des Alpes, Chamonix – 415 avis

Prix moyen en 2018 sur TripAdvisor : 216 € la nuit

Mois le plus abordable : Octobre, 136 € la nuit

Cet hôtel mythique à l’intérieur totalement boisé situé en plein centre de Chamonix dégage le charme d’un traditionnel chalet de montagne.