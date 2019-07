Les méthodes alternatives de paiement de voyages s'imposent

Le rapport marque également un nouveau partenariat entre Amadeus et PPRO. L'intégration de ce dernier à la plateforme de paiement du GDS signifie que les entreprises du voyage peuvent désormais facilement accepter une plus large gamme de moyens de paiement alternatifs, tels que les virements bancaires en temps réel, les portefeuilles électroniques et les prélèvements automatiques. Surtout, l'intégration signifie que les sociétés de voyages peuvent désormais ajouter et tester rapidement un nouveau mode de paiement, en évaluant son impact en réponse aux préférences des clients en matière de paiement. Le rapport indique que l'Asie occupe la première place en matière de paiements alternatifs, qui représentent 58 % des dépenses de la région, talonnée par l'Europe où les paiements alternatifs s'élèvent à 53 % des dépenses. En Amérique du Nord, les cartes restent le moyen de paiement le plus populaire et représentent 58 % de l'ensemble des dépenses en commerce électronique. Cependant, cette part s'élevait à 62 % il y a de cela 12 mois.



Selon Bart Tompkins, Managing Direct, or Payments, Amadeus, «ces données soulignent la rapidité avec laquelle le paysage des paiements évolue et la complexité accrue à laquelle les vendeurs de voyages sont confrontés. Voilà pourquoi nous nous sommes associés à PPRO : pour que les entreprises de voyages puissent rapidement tester des méthodes alternatives, qui tiennent compte des revenus, du coût et de l'expérience du client afin de répondre aux besoins en pleine mutation des voyageurs. ». Et de poursuivre : «Il convient de noter que même si une part moins importante de voyageurs paie directement par carte, de nombreux portefeuilles vituels s'appuient sur les réseaux des cartes en arrière-plan. Les cartes continuent donc de représenter une infrastructure de paiement indispensable pour notre secteur. »