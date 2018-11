Les mutations sociétales et leurs impacts dans le business travel

Le cabinet CBT Conseil se penche sur l'évolution comportementale et sociétale dans le marché du voyage d'affaires. Pour 45,5% des sondés, les nouvelles générations ne sont pas plus difficiles à manager que les autres, cependant elles sont à 56,5%, plus difficiles à fidéliser. Elles sont également qualifiées de plus collaboratives, mais plus individualistes et semblent s'ennuyer vite.





Pour l'ensemble des sondés, toutes générations confondues, le bien-être en entreprise est un critère essentiel à 65%. Le bleisure est lui pratiqué par 58,7% des sondés, dont 67% à travers une extension de séjour.



Concernant les pratiques des acteurs du business travel, 86% utilisent de nouveaux services innovants (collaboratifs, digitaux...), dont 61% déclarent que ces pratiques ne sont pas encadrées dans la politique voyages de l'entreprise, à 35% à cause d'un blocage hiérarchique.