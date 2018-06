Les nouveaux usages du voyage dans un livre blanc

"Celle-ci fait ressortir quatre grands enseignements qui doivent permettre, aux acteurs du Tourisme français, de mieux promouvoir leurs activités, d’accroître leur notoriété et d’optimiser leur potentiel en communicant de manière ciblée auprès des voyageurs du monde entier".

Cherchant à faire le point sur les tendances de l'aérien, PXCom a réalisé en avril dernier une étude qualitative sur les attentes et habitudes des passagers de l'aéroport de Roissy. Cyril Jean, CEO de PXCom expliqueEn premier lieu, l'étude montre que le digital prend l'avion avec les passagers. 87% des 470 sondés avaient un écran intégré dans leur siège. La majorité d'entre eux (55%) ont utilisé l'appareil plus de 30 min pendant leur voyage tandis que 16% ne l'ont pas allumé. Le smartphone ne reste pas dans le sac pendant le trajet. 56% des voyageurs l'ont utilisé pendant le vol dont 19% en mode connecté. La tablette tactile est un peu plus confidentielle avec 25% d'utilisation.L'étude remarque également qu'à l'embarquement une bonne partie du voyage reste à organiser. Si l’hébergement est maîtrisé (95% l'ont booké), le reste du séjour est plus aléatoire. 16% des touristes n'ont pas planifié les transports locaux (bus, train...). Le taux grimpe à 40% pour la restauration, à 78% pour les visites culturelles et 75% pour le shopping. Toutefois, l'étude ne fait pas la distinction entre les passagers Corporate et Loisir... à n'en pas douter, les voyageurs d'affaires ont un programme mieux défini.Par ailleurs pendant le séjour, les touristes s'appuient de plus en plus sur leur smartphone ou leur tablette pour obtenir des informations ou s'organiser sur place. De plus, les sondés montrent une forte appétence pour le continuum "guide digital en vol / application mobile au sol". 84% des personnes interrogées se disent plutôt ou très intéressées par un guide touristique digital dans l'avion et 42% se déclarent plutôt ou très intéressées par la pré-réservation en ligne durant le vol d'activités ou d'étapes touristiques.Le Livre Blanc est téléchargeable gratuitement via le lien