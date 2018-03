Les options de SFR deviennent payantes pour les nouveaux abonnés

Les clients SFR Starter, Power ou Premium (les trois packages actuels allant de 40 Mo à 100 Go) de SFR devront désormais payer pour compléter leur offre télécoms « de base ». Pour l'offre « plus Sport », ce sera 5 euros par mois, donnant accès aux compétitions sportives dont SFR a les droits de diffusion exclusifs comme la Ligue des champions l'été prochain. Pour l'option « plus Ciné-Séries », ce sera 4€/mois pour accéder à SFR Play et aux séries diffusées sur la chaîne Altice Studio.



Autre nouveauté : les clients de Free, Orange et Bouygues y auront également accès, moyennant toutefois un surcoût (15 euros et 10 euros respectivement).



A noter également que SFR Presse devient payant, mais uniquement pour les futurs clients, 10 euros par mois.