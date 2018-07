Les passagers d'un vol Norwegian débarqués de l'avion à cause d'un homme mécontent

La police a été appelée en raison d'un incident survenu à bord d'un avion de Norwegian Airlines à l'aéroport international d'Orlando dimanche soir. Un passager était contrarié par l'emplacement de son siège et a fait un commentaire au sujet d'une bombe. Des propos qui ont provoqué une panique à bord.



333 passagers et 12 membres d'équipage ont été contraints de descendre de l'avion. Après une fouille en règle,rien de suspect n'a été trouvé et l'avion a fini par décoller.

Les policiers ont interrogé l'homme et ont confié l'enquête au FBI.