Les pilotes de Brussels Airlines en grève les 14 et 16 mai

"278 vols à destination et depuis Bruxelles étaient programmés ce lundi et 279 vols ce mercredi, affectant respectivement 34.000 et 29.000 passagers"

"il faut s'attendre à des perturbations importantes des opérations aériennes durant les jours de grève".

Les syndicales des pilotes de Brussels Airlines appellent les navigants à faire grève le lundi 14 mai et le mercredi 16 mai pour réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail.La direction de la compagnie belge indique dans un communiquéces actions qui impacteront les services de Brussels Airlines. Elle indique. Le transporteur ajoute qu'Les passagers réservés sur un vol le lundi ou mercredi ont la possibilité d’effectuer gratuitement une nouvelle réservation ou annuler leur réservation actuelle sans frais supplémentaires avec un remboursement du billet. Les voyageurs bloqués à leur destination seront pris en charge au maximum, et ce y compris l'hébergement à l'hôtel, les options alternatives de voyage sur Brussels Airlines ou sur les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ou d'autres transporteurs disponibles.