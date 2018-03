Les pilotes néerlandais de Transavia obtiennent une augmentation

Si la hausse de salaire de 6% ne passe pas chez Air France, leurs confrères pilotes chez Transavia Nederland l'ont obtenue. La direction de la low-cost néerlandaise et le syndicat des navigants VNV ont trouvé une entente le 8 mars 2018.



Les pilotes de Transavia Pays Bas auront une augmentation de 6% sur la période janvier 2017 et 2020. Les négociations ont aussi porté sur les horaires de travail et le régime de perte de licence des navigants.



"Transavia et le syndicat des pilotes néerlandais ont pris la responsabilité de parvenir à un accord équilibré qui répond aux souhaits des pilotes et qui permet la bonne santé à long terme de notre entreprise" , a expliqué dans un communiqué Mattijs ten Brink, PDG de Transavia Pays Bas.



Pour VNV, l'accord "durement gagné" présente des "améliorations significatives, notamment une meilleure prise en compte de la vie privée des pilotes" . Les salariés néerlandais avaient fait grève en février dernier, période de vacances. Plusieurs dizaines de vols avaient alors été annulés ou retardés.



Les équipages de Transavia France, qui ont aussi mené des actions en janvier dernier, ne sont pas concernés par cet accord.