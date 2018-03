Les pilotes veulent qu'ADP passe aux Assises

La privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) ne figure pas au programme, alors qu’il s’agit d’un sujet global et stratégique: si ADP dégage des bénéfices record (571 M€ en 2017, + 31%) grâce aux flux de passagers transportés par les compagnies aériennes, le groupe continue d’augmenter le poids de ses redevances sur les compagnies aériennes, pénalisant avant tout les compagnies françaises qui y sont les plus présentes

Si d’aventure elles ne traitaient pas clairement du destin de Groupe ADP et particulièrement de sa privatisation, les Assises du transport aérien ne constitueraient plus qu’une mascarade politique. Les pilotes que nous représentons ne comprendraient pas que le Gouvernement évite le débat sur ce point

(re)donner des ailes au pavillon tricolore

Il y a bien aux Assises des questions sur le transport aérien et les territoires mais on ne sait pas dans quel chapitre la privatisation éventuelle d'ADP pourrait être évoquée, si bien que le SNPL s'en inquiète : "".Pour Christophe Tharot, Président du SNPL France ALPA, la question est claire : "".Au-delà de cette revendication, le SNPL annonce qu'il veut "" et portera les demandes suivantes lors des Assises:- l’intensification de la lutte contre toutes formes de travail illégal ou de concurrence déloyale ;- l’ouverture de négociations pour une convention collective aux pilotes de ligne;- le renforcement de la filière nationale de formation des pilotes de ligne;- dans le cadre de la réforme des régimes de retraites, une attention particulière aux spécificités du régime complémentaire des personnels navigants.