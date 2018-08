Les policiers expulsent de l'avion une passagère agressive (+Vidéo)

Ne supportant peut-être pas l'exiguïté des sièges de la classe économique, une américaine en partance pour San Francisco,au départ de Séoul Incheon sur un vol de Korean Air, a voulu profiter du confort de la classe affaires sans bourse délier.



Vite repérée par les agents de bord,la femme a refusé de regagner son siège à l'arrière de l'avion. Pensant certainement qu'il suffirait d'élever le ton pour avoir partie gagnée,la récalcitrante a tenté l'intimidation en offrant à tous une volée d'insultes fleuries.



Face à une situation qui dégénérait, c'est la police qui a du intervenir,à bord de l'appareil,juste avant le décollage. La passagère a fortement résisté et sa sortie de l'avion a été des plus musclées. L'interpellation a nécessité l'intervention de 6 membres des services de sécurité.



Quand on connait la différence qu'il y a entre les deux classes,on peut comprendre l’insistance avec laquelle la jeune femme s'est battue pour obtenir un surclassement.